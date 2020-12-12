MHP'den HDP'ye 'Bahçeli' yanıtı

"HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye HDP'den "Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız...” yanıtı gelmişti.

MHP, bu açıklamaya resmi sosyal medya hesabından "Liderimiz Devlet BAHÇELİ beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!" yanıtını verdi.