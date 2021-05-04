MHP'den Ebru Baki'ye ağır sözler: 'Kudurdunuz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında partisinin 100 maddelik yeni Anayasa önerisi hazırladığını duyurdu.

Bahçeli'nin canlı yayındaki açıklamaları, televizyon programlarının da gündemine oturdu.

'Kudurdunuz değil mi'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından, Habertürk sunucusu Ebru Baki'yi hedef aldı.

Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu hedef alan Yönter, "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" dedi.

Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"1)- Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

2)- Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!”