MHP'den Davutoğlu'na: Siyaset artığı, kukla...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu hedef aldı.

"Üzerine giydirilen iki beden büyük ceketle Türk siyasetinin kukla ihtiyacını gideren Ahmet Davutoğlu, bir anda kendine ruh üflendiğini zannedip kuklacısına başkaldırmış, böylece tek sermayesi olan iki beden büyük ceketinden olup dımdızlak ortada kalmıştır" diyen Büyükataman, "Bugünlerde anlattığı 'Ben Başbakanken…' ile başlayan masallarla, Neşeli Günler'in Palavra Bakanı Ziya'yı solda sıfır bırakan Davutoğlu, kırk defa tekrarladığı palavralarına dinleyici bulamayınca her siyaset artığının yaptığı üzere Sayın Genel Başkanımıza dil uzatma hadsizliğine müracaat etmiştir. Halk arasındaki ‘Davutoğlu, Başbakan olarak kalmaya devam etseydi darbeye gerek kalmayacaktı.’ şeklindeki sözü ‘Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe şartları oluşmayacaktı.’ diye çevirmeye kalkan Davutoğlu; beceriksiz bir söz cambazı ancak ihanete alan açan nitelikli bir eleman olduğunu göstermiştir" ifadesini kullandı.