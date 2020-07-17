MHP’den CHP’ye: Kanunların iptali için AYM'ye başvurmayı siyasi bir alışkanlık haline getirdiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin, TBMM'de kabul edilen kanunların iptali için AYM'ye başvurmayı siyasi bir alışkanlık haline getirdiğini belirterek, "Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğin iptal sebebi olarak ileri sürmüş oldukları, süre bakımından, usul açısından içtüzüğe aykırılık ve eksiklik söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, yürürlüğe giren ve 28 maddeden oluşan Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğin, 21 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduğunu anımsattı.

Bu kanunla, baroların gerçek görevlerine döneceğini belirten Yıldız, baro hizmetlerinin Avukatlık Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde daha etkin ve sağlıklı yürütüleceğini vurguladı.

CHP'nin Anayasa’nın 150. maddesinden aldığı yetkiyle iptal davası açabileceğini ifade eden Yıldız, "Ancak CHP, düzenlemenin anayasaya aykırı olup olmadığına bakmaksızın, TBMM'de kabul edilen kanunların iptali için AYM'ye başvurmayı siyasi bir alışkanlık haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin daha önce yürürlüğe giren infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddettiğine dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"AYM soyut ve somut norm denetimi yapar. Kanun teklifinin Adalet Komisyonuna getirilmesi sürecinde, İçtüzüğün 26. maddesinin emrettiği, teklifin üyelere 48 saat önceden tebliğ edilmesi kuralına uyulmuş olup, elektronik ilan panosunda da yayımlanmıştır. Öte yandan, Kanunlar Kararlar Zimmet Defteri'ndeki tarih, saat ve imzalar ile CHP'nin bu konudaki itirazları, tutanak ve tebliğ şerhleriyle uyumlu değildir. İptal sebebi olarak ileri sürmüş oldukları, süre bakımından, usul açısından içtüzüğe aykırılık ve eksiklik söz konusu değildir."

'Söyleyecek söz kalmayınca ansiklopedi getirtip okumuşlardır'

Adalet Komisyonu toplantısının, Mecliste mevcut olan en büyük komisyon salonunda yapıldığını belirten Yıldız, toplantının ilk gününün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine vermiş olduğu talimat doğrultusunda oluşan izdihamın, salgın ortamında ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Komisyondaki görüşmelerin, hukuk ve usulle ilgisi olmayan şova dönüştüğünü kaydeden Yıldız, görüşmeler sırasında 296 milletvekilinin konuşma yaptığını, bazılarının görüşmeleri uzatmak için eline geçirdiği her türlü metni saatlerce okuduğunu belirtti. "Öyle ki, söyleyecek söz kalmayınca ansiklopedi getirtip okumuşlardır. Bu manzara, Genel Kurul salonunda da benzer şekilde devam etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.