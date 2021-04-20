MHP’de kayıp at istifası

İBB'nin MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği 50 at, üzerlerindeki çiplere rağmen kayboldu. MHP belediye başkanın istifa ettiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

İstifa sürecine ilişkin TELE1’den Rojda Altıntaş'a konuşan Fadıl Keskin, partisinden istifa ettiğini doğruladı. Keskin şunları söyledi: “Partime zarar gelmesin diye istifa ettim. Ataların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor.”