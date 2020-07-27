MHP: VPN'ler de engellensin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya düzenlemesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan VPN’lerin engellenmesi istendi.

Yıldız, “Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir” açıklamasında bulundu.

Açıklamada "Cumhur ittifakı sosyal medya bataklığını ıslah edecek" ifadesine yer verildi.

Yıldız'ın açıklamasından satır başları şu şekilde: