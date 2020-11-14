MHP şikayet etti, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

MHP'nin üç genel başkan yardımcısının yer aldığı komisyon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli demeçlerini inceleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da “Suç ve suçluyu övme” iddiası ile Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM'ye gönderilen 10 sayfalık fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde, hakkında 3 yıl hapis öngören TCK'nın 215 ve 218'inci maddeleri uyarınca işlem yapılacağı vurgulandı. Fezlekede, CHP lideri için TCK'nın 53. maddesinin de uygulanarak muhtarlık dahil, seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, serbest meslek erbabı ya da tacirlik yapamaması da istendi.

Fezlekede Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu, belediyelere kayyum atanmasını eleştirmesi; iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi suç unsuru olarak yer aldı.