MHP Ordu İl Başkanı'ndan 'Enginyurt' istifası

MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye fındık üreticisinin sorunları üzerinden “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” sözlerini kullanmasının ardından partisinden “kesin ihraç istemiyle” disipline sevk edilmişti. Enginyurt’ın partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine tepki gösteren MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, partisinin il binasında düzenlediği toplantıda, “Sayın vekilimizin cuma günü ve cumartesi günü ilçe gezilerimiz de dahil televizyon programında Sayın Tarım Bakanı’na, AK Parti hükümetine Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı biz de MHP Ordu İl Başkanı olarak, ben Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum. Ne ihale istedik, ne iş istedik, ne taşeronluk istedik. Sadece MHP’ye 83 bin oy vererek TBMM’ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibarıyla istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Enginyurt’un Orduluların sesi olduğunu belirterek, “Vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığı’ndan istifa ediyorum. Biz onurlu insanlarız. Liderimizin emrindeyiz. Anamızdan il başkanı olarak doğmadık” dedi.

Yılmaz, Enginyurt ve kendisinin partisinde kalacağını söyleyerek, “Vekilimiz çocukluğundan beri ülkücüdür. Partisinden atsalar dahi gönlünden MHP’liliği atamazlar. Bizim de öyle” diye konuştu.