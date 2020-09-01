MHP MYK üyesi, Şirin Payzın’ı babasının ölüm ilanıyla tehdit etti

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Selami Şişman, gazeteci Şirin Payzın'ı, babası gazeteci Nizam Payzın'ın ölüm ilanını paylaşarak tehdit etti.

Payzın'ın Bahçeli paylaşımına yorum yapan Şişman, "Bülbül yuvasının ,kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız ,yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız" diye yazdı.

Payzın, Şişman'ın tehdit tweetini alıntılayarak, "MHP MYK üyesiymiş öyle yazıyor profilinde. Bana attığı mesaj, babamın vefat ilanını kullanmış... Bir de beni tehdit ediyor... Şimdi bunu dava etsem bu ahlaksıza prim vermiş olacağım... Bu arada not: Korkmuyorum! İstediğin kadar tehdit et!" diye tepkisini gösterdi.