MHP müzesinde 17-25 Aralık ve AKP'nin yıkım bilançosu...

MHP Genel Merkezi'nde bulunan sergide Cumhur ittifakı öncesi AKP'yle ilgili kitapların olması dikkat çekti.

Görüntülerde, İttifak öncesi yazılan kitapların hala raflarda durduğu görüldü. MHP müzesinde “AKP’nin yıkım bilançosu” ve “17-25 Aralık Yolsuzluk Süreci ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi” gibi kitaplar yer alıyor.

Devlet Bahçeli dün "Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı dairede memur, dükkanında esnaf, sınırda mehmetçik, sokakta polistir. Cumhur İttifakı tekrar 2023'te iktidar olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tekrar cumhurbaşkanı olacak. Aklın var ise hesabını buna göre yap. Okyanusu geçtik, derede boğulmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.