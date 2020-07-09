MHP, İYİP'in kanun teklifine destek verdi: Kanun teklifi yine de kabul edilmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün 'Denizli'de Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne destek verdi. Bahçeli'nin oylamada kanun teklifine destek vermesinin ardından MHP milletvekilleri de kabul oyu kullandı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, CHP, MHP ve İYİP milletvekillerinin oylarına rağmen kanun teklifi kabul edilmedi.

İYİP milletvekili Yasin Öztürk yaşananları is şöyle anlattı: "Konuşmama, aynı kanun tekliflerini veren eski MHP Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve rahmetli DYP Milletvekili Mehmet Gözlükaya’ya teşekkürlerini ileterek başladım. Devlet Bahçeli sürekli Genel Kurul’da olmaz. Meclis Başkanlığı seçimi için oradaydı ve o sebeple de oy kullandığını düşünüyorum. Devlet Bey kabul oyu verince MHP’li milletvekilleri de el kaldırdı. Devlet Bey jest yaptı sağ olsun. Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan'ın gözünden kaçtı. Yanına gidip 'Bizim kanun teklifini yedin' dediğimde bana, 'Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et’ dedi."