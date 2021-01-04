MHP İl Başkanı: Esnafla görüştük, bin ah işittik

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, “Esnaf, Bağkur ve SGK primlerini, kirasını, vergisini, işçisinin maaşını ödeyemiyor. Siftah yapamıyor. Şu an esnaf batma noktasına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Daha önce başlattığı ‘askıda ekmek’ kampanyası çokça tartışma konusu olan MHP’den bu kez esnafın durumunu ortaya koyan bir çıkış geldi. Tercan’ın sözleri şu şekilde:

“Esnafımızla birebir görüşüp, konuşup dertlerini dinledik. Vakıf kiracılarının sıkıntıları, dertleri çok. Bir dokun bin ah işit. Esnaf; Bağkur ve SSK primlerini ödeyemiyor. Kirasını ödeyemiyor. Vergisini ödeyemiyor. İşçisinin maaşını ve sigortasını ödeyemiyor. Siftah yapamıyor… İşlerinin olmaması nedeniyle, dükkanlarını ya kapatıyor ya da devretmeye çalışıyor. Şu an esnaf batma noktasına gelmiştir. Biran evvel devletimiz esnafa gereken yardım elini uzatmalı, rahat bir nefes aldırılmalı. Küçük esnaf; kendi emeğiyle yaşar, kazandığı kadar harcar. Her vatandaş gibi devlete vergisini öder.

Yaşanan salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, turistlerin az veya hiç gelememeleri esnafı zorunlu giderlerini karşılayamaz duruma getirmiştir. Çarşı esnafı diyor ki; böyle sıkıntılı bir zamanda da devletimizi yanımızda görmek istiyoruz. Sıkıntılarımıza çare bulmasını istiyoruz. Coronavirus salgını nedeniyle; çoğu esnaf iş yerine ya yarım gün gelmekte ya da hiç dükkanını açmamaktadır. MHP olarak diyoruz ki, Vakıf kiraları dondurulsun, esnafımız rahat nefes alsın. Coronavirus belası bitene kadar kira alınmasın.”