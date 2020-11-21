MHP: CHP diyalektik materyalizmin laboratuvarında mutasyona uğradı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla Alaattin Çakıcı eleştirilerine yanıt verdi.

"Mafya ve yeraltı dünyası yaveleri, ‘millî devlet’ sürecini akim bırakmaya dönük ihanetin üstünü örtmeye yetmeyecektir. CHP'li hadsiz Engin Altay'ın lağımdan ses verircesine sarf ettiği ‘çukur siyaseti’ tabiri, bu partiyi içine düştüğü fosseptikten kurtaramayacaktır. CHP'nin özellikle HDP ile kaderdaşlık ederek millî çıkarlarımıza verdiği büyük zararları; hiçbir siyasi polemik, hiçbir tartışma ve çirkin mugalata gizleyemeyecektir” diyen Yalçın, "Diyalektik materyalizmin laboratuvarında siyasi mutasyona uğrayan CHP; o gün bugündür isyan, ihanet, devlet ve millet düşmanlığı gibi Marksist anlayışın karakteristiğini yansıtan bir politikanın çevrimindedir" ifadesini kullandı.