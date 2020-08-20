MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile MHK üyelerinin başkan Zekeriya Alp ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"