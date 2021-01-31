MGM'den Ege ve Marmara'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara Bölgesi için bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Ağaç devrilmesi, soba zehirlenmesi gibi vakalar için de dikkat çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege Bölgeleri için bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara'da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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MGM'den Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış ve sel uyarısı