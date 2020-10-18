MGM'den Ege için dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri için gün boyu dolu ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkat edilmesi için çağrı yaptı.