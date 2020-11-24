Mezopotamya Ajansı Van bürosuna polis baskını

Mezopotamya Ajansı (MA) Van bürosuna polis baskını gerçekleşti. MA muhabiri Dindar Karataş’ın sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Van bürosunda Terörle Mücadele Şube polisleri tarafından yapılan aramaya, Karataş'ın çalışma yeri olması gerekçe gösterildi.

Muhabir Dindar Karataş ise Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Özel hareket polisleri sabahın erken saatlerinde gazeteci Karataş’ın bulunduğu eve baskın düzenledi. Evde arama yapan polisler Karataş’ı gözaltına aldı. Karataş’ın telefonu ve fotoğraf makinesinde bulunan hafıza kartına el konuldu. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Karataş İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisler, Karataş’ın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.