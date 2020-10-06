Mezopotamya Ajansı bürosuna polis baskını: 4 gazeteci gözaltına alındı

Van’da Mezopotamya Ajansı Bürosu'na baskın düzenleyen polisler, 4 gazeteciyi gözaltına aldı.

Mezopotamya Ajansı’ndaki (MA) habere göre, polisler, gazetecilerin fotoğraf makineleri, kamera ve teknik malzemelerine el koydu. Polislerin aramasının sürdüğü belirtildi.

Habere göre MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren Servet Turgut'u haberleştirmişti

Gözaltına alınan gazeteci Cemil Uğur, Van’ın Çatak İlçesi’nde düzenlenen bir operasyonun ardından gözaltına alınan, sonrasında helikoptere bindirilerek götürülen Osman Şiban ve Servet Turgut’un aynı gün "yüksekten düşme" şikayetiyle yoğun bakıma kaldırılmasını haberleştirmişti.

Servet Turgut günlerce kaldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti.