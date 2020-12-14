Mezarlığa kaçak elektrik cezası

Olay Çorum’un Palabıyık köyünde yaşandı. Köy Muhtarı Önder Göcen, mezarlığa direk dikerek elektrik çekti. Bir süre sonra elektrik şirketi YEDAŞ, yaptığı denetimlerde izin alınmadan ve sayaç bağlanmadan elektrik çekildiği fark edince ceza uyguladı.

'Mezarlığa sayaç takılacağını bilsek, zaten takardık'

“Mezarlığa sayaç takılacağını bilsek, zaten takardık” diyen köy muhtarı Önder Göcen, itiraz dilekçelerinin de kabul edilmediğini söyledi.

Köy Muhtarı Göcen, mezarlığa neden elektrik çektiklerini şöyle anlattı:

“Pandemiden dolayı ölümlerin artmasıyla mezarlığa 6 tane elektrik direği diktik. Elimizle kazmakta zorlandığımız için hiltiyle kazıyoruz. 2 bin 300 lira kaçak ve 2 bin 525 lira da okuma bedeli cezası kesildi. Bize mezarlığa sayaç takılacağına dair bilgi verilseydi. Biz zaten yapardık. Mezarlıkta bir türbe ile aşevinde zaten elektrik var. Türbede 2 tane ampul var. Yağmur duasına çıktığımızda, kurban kestiğimizde oradan kullanıyoruz. Onun için YEDAŞ yetkilileri buraya gelir bakar burada priz var, ampul var. 2 bin 300 lira mezarlığa ceza keserler. Sayaç yok diye ceza kesiyor. 2 bin 525 lira da okuma bedeli cezası uyguluyor. İtiraz ettik, dilekçe verdik. Ama itirazımıza reddedildi. Bize mezarlığa sayaç takılacağına dair bilgi verilseydi, biz zaten yapardık. Muhtarlığımız adına 4 tane abonelik var. Bir de burayı yapardık 5 tane olurdu.”