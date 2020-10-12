Mevlüt Çavuşoğlu, golf turnuvasında şampiyon oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan Demirören anısına düzenlenen golf turnuvasına katıldı. Turnuvada şampiyon oldu.

Çavuşoğlu, halk arasında zengin sporu olarak bahsedilen golf için, "Golf çok da zengin sporu değil" demişti.

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club'ta üçüncüsü düzenlenen "Erdoğan Demirören Golf Turnuvası" bugün gerçekleştirilen son gün müsabakaları ile tamamlandı.

Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete'nin de aralarında bulunduğu isimler yer aldı.

Çavuşoğlu 3 kategoride birden şampiyonluğa ulaşıp turnuvanın kazananı oldu.