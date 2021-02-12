Mevlevi cinayeti soruşturmasında bir konsolosluk çalışanı tutuklandı

İranlı Mesut Mevlevi'nin İstanbul Şişli'de 14 Kasım 2019'da otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olduğu belirtilen bir kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olduğu öğrenilen M.R.N. gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.R.N., sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Cinayette rol alan bir kişinin sahte seyahat belgesiyle İran'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını ve olayda adı geçen hiç kimseyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Şişli'de, 14 Kasım 2019'da otomobilden açılan ateş sonucu ölen Mesut Mevlevi'nin eski bir İran ajanı olduğu ve İran'ı terk etmesinin ardından Tahran'ı açıktan hedef alan açıklamalar yaptığı belirtilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi 3 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.