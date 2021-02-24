Mevcut tabloda 1 Mart'ta kısıtlamaların kalkacağı şehirler belli oldu: Sadece 29 il listede...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart itibarıyla kriterlere uyan illerde normalleşmenin başlayacağını açıklarken, önceki gün illerin son bir haftalık vaka ortalamasını açıklamıştı.

Normalleşme için bu haritalar temel alınacakken, hangi illerde normalleşme adımlarının atılacağı da bu haritaya göre belli olacak.

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “Yüz binde 10’un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35’e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor” dedi.

"Maalesef İstanbul, İzmir’de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil" diyen Turan, şu anki verilere göre, Ankara'nın bu kentlere göre daha erken normalleşme adımları atabileceğini dile getirdi.

Hangi kentlerde normalleşme adımları atılacak?

İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 68,23, İzmir'de ise 42,67. Bu iki ilde de şu anki mevcut tablo normalleşme adımları için yeterli görünmüyor. Bakanlığın açıkladığı kriterlerinin gevşetilmemesi ya da bu iki kentte vakalarda düşüş görülmemesi durumunda 1 Mart'tan sonra kısıtlamalar devam edecek.

Ankara ise sınırda görünüyor. 100 binde 35 vakanın görüldüğü kentte artış yaşanması durumunda Ankara'da da kısıtlamaların kalkması zora girecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın açıklamasına göre yüzde binde 35 ve altında vaka görülen kentlerde kısıtlamalar kontrolllü olarak kaldırılacak, 100 binde 10'un altında vaka görülen illerde ise normalleşme adımları atılabilecek.

Son tabloya göre kriterleri sağlayan kentler şöyle:

Afyon 31,62 Ağrı 19,61 Ankara 35,39 Bartın 31,16 Batman 8,71 Bayburt 21,98 Bingöl 18,45 Bitlis 15,10 Çankırı 26,50 Denizli 31,51 Diyarbakır 18,00 Erzincan 34,13 Eskişehir 35,55 Hakkari 3,21 Iğdır 10,43 Isparta 29,53 Kahramanmaraş 35,35 Karabük 16,83 Kars 18,60 Kastamonu 21,79 Kırşehir 30,86 Mardin 12,52 Muş 8,51 Siirt 20,54 Şanlıurfa 20,42 Şırnak 3,91 Dersim 29,96 Uşak 17,32 Van 13,92

Düşük risk: Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller

Orta risk: Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek risk: Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

Çok yüksek risk: Yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller