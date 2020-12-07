MEV Koleji’nde yaşananlara öğretmenlerden tepki

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın başkanı olduğu İzmir'deki Milli Eğitim Vakfı (MEV) Koleji’ndeki öğretmenlerin artan salgın sürecinde okula çağrılarak online derslere girmeye zorlanması basına yansımıştı. Öğretmenlerin saat 08.30’dan 14.30’a kadar online dersleri okuldan sürdürmelerinin istendiği, dersi biten öğretmenlerin okuldan ayrılamadığı, ayrılmak için okulun kapanış saatini beklemek zorunda oldukları ve ortak yemekhane ile ortak derslik kullanımından kaynaklı hastalanma endişelerinin arttığı belirtilmişti.

MEV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Büyük’ün “Öğretmen arkadaşlar diğer özel okullarda 2 bin 500 TL’ye çalıştırılırken bizim öğretmenler 5 bin TL maaş alıyorlar. Bundan şikâyet eden arkadaşlarımız yıl sonunda ayrılıp başka bir okula gidebilirler” açıklaması ise tepkilere neden olmuştu.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı, MEV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Büyük’ün, onur kırıcı sözlerinin ardından bir açıklama yayımlayarak MEV Kolejlerinde çalışan meslektaşlarının yalnız olmadığını söyledi. Açıklamanın detayları şöyle:

MEV Koleji öğretmenleriyle dayanışma zamanı

MEV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Büyük’ün MEV Koleji öğretmenleri için yaptığı açıklamaları utanarak okuduk. Milli Eğitim Bakan Yardımcısının başkanı olduğu bir vakıf okulunun yöneticisinin “Öğretmen arkadaşlar diğer özel okullarda 2 bin 500 TL’ye çalıştırılırken bizim öğretmenler 5 bin TL maaş alıyorlar. Bundan şikâyet eden arkadaşlarımız yıl sonunda ayrılıp başka bir okula gidebilirler.” açıklaması Türkiye’de ne kadar çarpık bir milli eğitim zihniyetinin işbaşında olduğunun ispatıdır. Milli Eğitim Bakanı’nın özel okul sahibi olduğu bir ülkede özel okulların pervasızlığına maalesef ki artık şaşıramıyoruz.

Özel okul öğretmenlerinin piyasa koşullarına terk edilerek asgari ücretle çalıştırıldığını itiraf eden bu yönetici kendi öğretmenlerini açık açık tehdit ederek işinize gelmiyorsa çalışmayın demektedir. Her hafta yeni bir açıklama ile çocuk oyuncağına çevrilen eğitim sisteminin, en zor koşullarda çalıştırılan halkası olan özel okul öğretmenlerini hedef alan bu şahıs cesaretini kimden almaktadır?

Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ağır pandemi koşullarında tam zamanlı olarak okulda tutulan, aynı yemekhaneyi ve birbirlerinin dersliklerini kullanmak zorunda kalan MEV öğretmenleri için koşulların anlatıldığı gibi güllük gülistanlık olmadığını, meslektaşlarımızın kaygılarının her gün arttığını biliyoruz.

Ayrıca “Velilerden para alıyoruz. Onlar da bizim işimizi düzgün yapmamızı isterler. Ancak biz diğer okullardan farklı olarak bu öğretmenlere maaş dışında ders ücreti de veriyoruz.” diyen Yusuf Büyük’ün söylediklerinin aksine MEV Koleji öğretmenlerinin ek ders saati ücretlerinin düşürüldüğü de kamuoyundan saklanmaktadır. Öğretmenin yasayla güvence altına alınmış olan ve fazla ders saati karşılığında ödenen ek ders ücreti, öğretmene yapılan bağış değil kazanılmış bir haktır.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın başkanı olduğu MEV okullarında kamuoyuna yansıyan bu aşağılayıcı söylem, patron temsilcilerinin eğitime bakış açısının özetidir. Öğretmenin ücretinden her fırsatta bir yük olarak bahsedenler bilmeliler ki; eğitim sisteminin sırtındaki yük ne aylardır yüz yüze eğitim hakkından mahrum bırakılan milyonlarca öğrencidir ne de yoksullukla boğuşan öğretmendir. Asıl yük bizlerin sırtından zengin olan patronlardır.

Öğretmenlerinin yaşam koşullarını değil yıllık kârlarını dert edinenlere karşı bir araya geldiğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı duyuruyor, MEV Koleji öğretmenlerini bu onur kırıcı söylem karşısında örgütlenmeye çağırıyoruz.”

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