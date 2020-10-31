Metroda yumruk yumruğa kavga: ‘Neden sevgiline sarılıyorsun?’

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde metroda bir kişi, birbirlerine sarılarak yolculuk eden çifte "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, tepki gösteren yolcuya "Ne diyorsun?" diye yanıt verdi. Bunun üzerine iki adam arasında kavga çıktı.

Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendilerini korurken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı.