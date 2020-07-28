Metroda kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs, yurttaşlar tarafından yakalandı

İstanbul'da Gayrettepe-Hacıosman metro hattında, karşısındaki kadının fotoğrafını çekerken yakalanan tacizcinin telefonuna yurttaşlar tarafından el konuldu. Tacizci polise teslim edildi.

Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da Gayrettepe-Hacıosman metro hattında, karşısındaki kadının fotoğrafını çekerken yakalandı.

Yurttaşlar metroda tacizci adamın telefonuna el koydu.

Şahıs polise teslim edildi.