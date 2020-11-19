Metrobüste cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir'e 6 yıl hapis cezası

İstanbul Avcılar'da metrobüste N.C. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği için tutuksuz yargılanan Fatih Özdemir hakkında 6 yıl hapis cezası verildi.

Fatih Özdemir'le ile ilgili davaya bugün Küçükçekmece 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Savcı, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda sanıktan elde edilen iç çamaşırı ve pantolonunda görülen sperm örneklerinin görüldüğü ve DNA profiliyle uyumlu olduğunun belirtildiğini ifade ederek, sanığın N.C'ye "cinsel saldırı" suçundan 2-5 yıl hapis ile cezalandırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kararda, hakaret suçunun işlenmediğini ancak, sanığın cinsel saldırı suçunun sabit olduğunu bildirerek, 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, kararı verirken hiçbir indirim yapılmadığını bildirdi.

N.C.'nin avukatı Gökhan Soysal, kararın en üst tavandan verildiğini ancak, suçun metrobüs gibi toplu taşıma aracında işlendiği için yetersiz olduğunu bu nedenle İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Soysal, şu anda bile mağdurların toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı ile karşı karşıya kalabildiğini bu nedenle cezaların caydırıcı olması gerektiğini ekledi.

Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak karar kesinleşinceye kadar tutuklanmasına gerek olmadığı belirtildi.

Ne Olmuştu?

23 Nisan 2019 tarihinde Avcılar'da seyir halindeki metrobüste bir kadın yolcuya cinsel tacizde bulunan Fatih Özdemir adlı kişi gözaltına alınmıştı.

Olay sırasında Araçta oturan kadın, yanına gelen Fatih Özdemir’den rahatsız olmuş ve araya çantasını koymuştu. Temasın bilinçli olduğunu fark eden kadın, çantasını kaldırınca şahsın fermuarının açık olduğunu ve pantolonunun ıslandığını gördü. Kadının tepki göstermesi üzerine Özdemir, araçtakilerin yardımıyla metrobüsten atılmıştı.

Araçtan çıkarılan saldırganı videoya alan kadın “Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kadın, daha sonra “Rahat rahat metrobüslerde hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım, sen utanacaksın, sen utanacaksın” ifadelerini kullandı.

Kadın yolcu şikayetçi olurken, Fatih Özdemir, "cinsel tacizde bulunmadım, kadın bağırınca ben de korktum" demişti ve pantolondaki ıslaklığın idrar olduğunu iddia etmişti. Ancak lekelerin sperm olduğu tescillenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderilen tacizci Fatih Özdemir, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.