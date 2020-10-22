Metro Turizm'de yine cinsel taciz

Geçen Salı günü Edirne'den İstanbul'a gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki E. H.'nin ailesi kızlarının muavin tarafından cinsel tacize uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Edirne'deki akraba ziyaretinin ardından İstanbul'a dönmek için sabah saatlerinde otobüse binen E.H. yolculuk sırasında otobüste görevli olan ve ismi öğrenilemeyen muavin tarafından iddiaya göre, sürekli rahatsız edildi. Bir süre sonra muavin E.H.'nin oturduğu koltuğun yan tarafındaki koltuğa oturarak cinsel organıyla oynamaya başladı. Durumdan rahatsız olan genç kız olan biteni cep telefonuyla kaydederken, çekimden sonra da tepki gösterdi. Muavin de yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Yolculuk sırasında E. H. durumu ailesine bildirdi. Otobüs İstanbul'a geldiğinde aile kızları E. H.'yi de alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Yaşadığı olay sonrası DHA'ya konuşan E.H., "Edirne'den İstanbul'a giderken yolculuk sırasında muavin tarafından sözlü tacize uğradım ilk başta. Benim birkaç kere yerimi değiştirdi. En arka sıraya geçtiğimde birkaç kere dokundu bana. Benim yerimi değiştirdi, bende her defasında onun söylediklerine uydum. Belli bir süreden sonra gülmeye başladı. Ben de çok rahatsız oldum, ona bakmamaya gayret ettim. Daha sonra benim hizamdaki yan koltukta oturdu. Ben şüphelendim ilk başta, sonra ona bakmaya başladığımda rahatsız oldum ve videoya çektim. Her defasında yanıma geldi bana HES kodumu sordu. Yoksa alabileceğini söyledi. Daha sonra arkadan koluma dokunarak bana 'Poğaça ister misin' diye sordu. Ben de 'teşekkür ederim' diyerek önüme döndüm. Daha sonra o yanlışı yapmaya başladı. Sonra yanına giderek 'Ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek tepki gösterdim. Ben tepki gösterince tuvaletinin olduğunu söyleyerek benden özür diledi ve 'afedersiniz' dedi. Bir süre sonra da oturduğu yerden kalktı. Sonra ben de otobüsten inince tavrımı korudum. Ben küçüğüm otobüste böyle şeyler yapması çok saçma. Durumu aileme bildirdim. Karakola gittik şikayetçi olduk. Ben büyüklerime sesleniyorum, böyle insanlar toplumda olmasın" dedi.

E.H.'nin annesiyse "Bu çok kötü bir durum. Biz evladımızı emanet ediyoruz bildiğimiz ve güvenilir bir firma olduğunu düşünerek. Ama yapılan çok yanlış bir şey. Benim çocuğum daha 17 yaşında ve reşit bile değil" dedi. Anne "O şahsın halen dışarıda olduğunu da duyduk. Zaten sicili de temiz değilmiş, daha önce başka suçlar da işlemiş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.