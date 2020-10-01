Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu polislere 9 yıl sonra dava

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında ilçeyi ziyaret eden Erdoğan'ı protesto eylemlerine polis müdahalesi sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Savcılık, aralarında dönemin il emniyet müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 kişiye taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Lokumcu’nun olaylar sırasında kullanılan biber gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği anlatıldı.

İddianamede, gaz kullanma yetkisine sahip 9 polis memuru ile dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı T.V., Hopa İlçe Emniyet Müdürü F.Ü. ve Erzurum Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli müdür Yardımcısı E.D. şüpheli olarak yer aldı.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta yapılacak.