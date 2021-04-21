Metin Lokumcu davası bugün başlıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ı protesto ederken polisin attığı biber gazı nedeniyle 55 yaşında yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünden sorumlu polisler ve mülki amirler 10 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi davanın "güvenlik gerekçesiyle" naklini talep etmişti.

Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek ilk duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması yapıldı. Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı yapan Engin Nur "Ormanımıza, doğamıza, çayımıza, fındığımıza sahip çıktığımız bir süreçte yasal demokratik bir basın açıklaması sırasında o zamanki başbakana Hopa'nın, Karadeniz'in haklı ve meşru taleplerini bildirmek üzere toplandığı bir süreçte polisin biber gazlı müdahalesi sonucu arkadaşımız kalp krizi geçirerek vefat etmişti. 10 yıllık süreçte sorumluların mahkemeye çıkarılması için adalet mücadelesi sürdüren ailesi ve avukatları bu mahkeme sürecini başlatmıştır. Hopa'da başlayan mahkeme süreci Hopalılardan Artvin'den, orada yaşayan halkımızdan, ailesinden yakınlarından kaçırılarak Trabzon'a taşındı. Güvenlik gerekçesi bahane gösterildi. Trabzon halkı Metin Lokumcu'nun adalet mücadelesini en üst düzeyde sahiplendi. Bugün ailesi, avukatlarımız, baro başkanlarımız, milletvekillerimiz, emek ve demokrasi güçleri, siyasi partilerimizin temsilcileri buradalar. Hep birlikte Metin Lokumcu yoldaşımız için adalet mücadelesini dayanışma içinde sürdüreceğiz" dedi.