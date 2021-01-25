Metin Lokumcu davası 21 Nisan'da Trabzon'da görülecek

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında ilçeyi ziyaret eden Erdoğan'ı protesto eylemlerine polis müdahalesi sırasında atılan biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın duruşması 21 Nisan'da Trabzon'da görülecek.

Davanın Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belli oldu. Bugün dosya avukatlarına yapılan tebligatla belli olan duruşma 21 Nisan 2021 günü 10.00 saatinde görülecek.

Duruşma Hopa'dan Trabzon'a kaçırıldı

Lokumcu'nun katledilmesinin ardından bir kısım kolluk görevlisi hakkında iddianame tanzim edilmiş ve duruşma günü belirlenmişti. Duruşma günü gelmeden Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi davanın güvenlik gerekçesiyle naklini talep etmişti. Talep duruşmaya bir gün kala kabul edilmiş ve dosyanın Trabzon'a nakledilmesine karar vermişti.

Birgün'de yer alan habere göre "Duruşma Trabzon'a kaçırıldıktan sonra dosyada adil bir karar çıkacağına ilişkin kaygı ve şüphelerimiz vardı. Mahkemece düzenlenen tensip zaptını görünce bu kaygılarımız daha da arttı" diyen Lokumcu Ailesi'nin avukatlarından Mert Ekinci şunları söyledi:

"Daha tek bir duruşma yapılmayan bu dosyada Hopa'daki mahkeme hukuksuz bir şekilde sanıkların önemli bir bölümünün savunmasının alınmasına karar vermişti. Nakil talebi varken, bu karar sonuçlanıncaya kadar sanıkların talimatla savunmalarının alınmasına son verilmesini talep etmiştik ancak mahkeme bu talebimiz hakkında bir karar bile vermedi. Trabzon'daki mahkeme ise savunması alınan sanıkların tekrar savunmasının alınmamasına karar vermiş durumda. Dosyadaki tanıkların ise mahkemeye getirtilmesi yerine yine bulundukları illerden talimatla dinlenilmesine karar verilmiş. Trabzon'a gittiğimizde sanıksız, tanıksız bir yargılama ile karşılaşacağız. Böyle bir yargılamanın da adil olacağını söylemek mümkün değil. Sanıklara ve tanıklara kanunen doğrudan soru yöneltme hakkımız, gerçekleri ortaya çıkarma hakkımız elimizden alınıyor. Bu hukuksuzluklara itiraz edeceğiz."

'Adil yargılama olmayacağı kanaatimiz artıyor'

Aile avukatlarından ve Halkevleri Hukuk Sekreteri Av. Sercan Aran ise şunları söyledi:

"Mahkemenin tensip ile kurduğu ara kararlardan biri de Hopa'da yaşananlarla ilgili olarak '31/05/2011 tarihinde Hopa ilçesinde meydana gelen hadiselerle ilgili devam eden, kovuşturma' olup olmadığı ve 'açılan dava varsa iddianameleri ile sanıklardan bu dosyalarda yaralananlar varsa onların adli raporları' istenilmiş. Daha yargılama başlamadan, mahkemenin sanıkların yaralandıklarına dair bir iddiaları bile yokken, sanıkları korurcasına delil toplama çabasına girmesi, davanın seyri açısından adil bir yargılanma olmayacağına ilişkin kanaatlerimizi artırıyor. Yine mahkeme Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden güvenlik talep etmiş. En başta da söylediğimiz şey buydu. Güvenlik Trabzon'da alınabiliyorsa, Hopa'da neden alınamıyor? Trabzon güvenli ise neden ekstra güvenlik önlemi alınıyor? Bu durumu dosyadaki yargılamada adil bir sonuç çıkmaması girişimlerinden öte bir anlamda maalesef yorumlayamıyoruz. Ancak ne olursa olsun hukuksuzlukları ortaya çıkarmak için, adil bir yargılanma tesisi için hukuk önünde mücadelemizi sürdürecek, ailenin tüm avukatları ve gelecek tüm meslektaşlarımız ile Trabzon'da olacağız."