'Metin Kurt sosyal hayata etkisi olan bir sporcuydu'

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol ve basketbol yorumcusu Kaan Kural, sundukları Socrates Dergi Youtube programı Oyna Devam'da izleyenlerden gelen sorulara yanıt verdiler.

Kural, Demirkol'a bir izleyicinin sorduğu, "Türkiye'de Muhammed Ali gibi sosyal hayata etkisi olduğunu düşündüğünüz bir sporcu var mı?' sorusunu iletti, Demirkol, "Metin Kurt" yanıtını verdi.

Demirkol, ayrıca sporculardan ve teknik direktörlerden hiçbir konuda fikir belirtmemeleri gerektiğinin beklenmesinin hatalı olduğunu söyledi.