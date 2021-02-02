Metin İyidil'in cezası belli oldu

Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görülen EDOK davasında, darbeye yardımdan cezalandırılması istenen 1 numaralı sanık eski korgeneral Metin İyidil hakkında da da karar verildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde, karardan önce sanıkların son sözleri alındı.
Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve tutuksuz sanık Abdullah Barutçu'nun son sözlerinin ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.
Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutçu'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Abdullah Barutçu hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.