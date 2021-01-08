Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Haber takibi yaparken gözaltına alınan ve polis işkencesi sonrası yaşamını yitiren Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 25. yılında mezarı başında anıldı.

Anmaya Göktepe'nin gazeteci arkadaşları, Emek Partisi yöneticileri, DİSK, TGS ve DİSK Basın-İş yöneticileri ve Berkin Elvan'ın ailesi katıldı. Anma töreninde soL Genel Yayın Yönetmeni Orhan Gökdemir de yer aldı.

Törende Göktepe'yi anma konuşmaları yaparken, "Metin Göktepe ölümsüzdür”, “Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor" dövizleri taşındı.