Metin Feyzioğlu, 'işi çözdüğünü' iddia etmeye devam ediyor

Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine 'izin' verilmesini sağladığını iddia eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanları tarafından yalanlanmış, ''Metin Bey’in söylediği doğru değil. Sorunu çözmek için girişimde bulunan Sayın Feyzioğlu değil, Sayın Önder Sav’dı. Sayın Feyzioğlu’nun hiçbir girişimi olmadı'' ifadeleri danışmanlar tarafından kullanılmıştı.

Ancak Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının Ankara'ya kendisinin girişimleri ile girdiğini iddia etmeye devam ediyor.

Dün KRT TV'de Saygı Öztürk'ün programına konuk olan Feyzioğlu, Ankara'da baro başkanlarını yalnız bıraktığına ilişkin eleştirilere , "Hiç bırakır mıyım. Ben orada Instagram’dan fotoğraf versem kaç like alacağımı bilmiyor muyum. Onun yerine bunu çözmeye çalışıyorum ve çözdüm gittim. O işi biz çözdük" sözleriyle yanıt verdi.

''Orada silahsız, saldırısız, şiddetsiz yürüyüş yapmak haktır. Bir meşru demokratik görüş açıklama, düşünce açıklama yöntemidir. Yürüyüş yapmayarak böyle önemli bir konuda ben ‘müzakere edeceğim’ demek de bir haktır'' sözleriyle konuşmasına devam eden Feyzioğlu, ''Siz yürüyüş yaparak bir hakkın peşinde koşabilirsiniz. Ben de açıklama yaparak, gidip konuşarak derim. Hatta siz bana kızamazsınız ‘neden yürümüyor?’ diye. Ben dönerim bu tarafa derim ki; 'Bakın biz yürümüyoruz ama dışarıdaki arkadaşlarımla aramızda en ufak bir düşünce farkı yok. Onlar bu işe çok öfkeli. Ben de onların yürüyüşüne katılmayarak ama aynı düşünceyi size düz cümleler halinde anlatmaya çalışıyorum''' sözlerini sarf etti.

'Dışardan bakan, zaten parçalanmışlar diyor'

Feyzioğlu sözlerine, ''İnfial var diyebilirim. Ama infialin hedefini siz yürümeyene yönelttiğiniz zaman, yürümeyen de onlara yönelttiği zaman ne oluyor, dışarıdan bakan diyor ki ‘Yahu bunları bölmeye kanuna manuna gerek yok. Zaten parçalanmışlar. Biz bunları bir de kanunla bölelim’ Eğer bir mücadele yürütüyorsanız öbür mücadeleleri, yani baro seçimi mücadelelerini erteleyeceksiniz'' ifadeleri ile devam etti.