Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemizin Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

Uyarının 21 Temmuz saat 18:00'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

MGM’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Önümüzdeki bir haftalık periyot içerisinde kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

* Yarın (19.07.2020 Pazar) güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

* Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

* Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

* Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

* Bazı il merkezlerimizde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor;

* Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39