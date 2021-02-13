Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Marmara Bölgesinde (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kar erimesi nedeniyle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.