Meteoroloji'den Kıyı Ege ve Güney Marmara'da fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Kıyı Ege ve Trakya'da bu akşamdan ve Güney Marmara'da yarın sabahtan itibaren etkili olacak fırtına için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Trakya'da, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.