Meteoroloji'den İstanbul'a bu gece için 'sarı uyarı'

Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıklayarak, bu akşam saat 19.00'dan, gece 04.00'e kadar 'sarı' uyarı yayımladı.

​Öte yandan Meteoroloji 5 ili de kuvvetli yağışa karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.