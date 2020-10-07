Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerine yönelik kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatleri için dolu ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.