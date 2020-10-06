Meteoroloji: Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlarla hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı kaydedilerek, perşembe günü de rüzgarın, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli lodos şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yağışlı sistemin, cuma günü bölgede etkili olacağı ve daha sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.