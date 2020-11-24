Metal işçilerinin Ankara yürüyüşü öncesi polis ablukası!

Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikalı oldukları için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşünü başlatacağını açıklamıştı.

Sendikanın örgütlendiği HSK, Özer Elektrik ve Baldur'dan işçilerin bugün başlayacağı yürüyüş öncesi polis ablukası yaşanırken, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.

Serdaroğlu, "İşçilerin yüz kızartıcı suçu ne biliyor musunuz? Sendikaya üye olmak. Sendikaya üye oldu diye yüz kızartıcı suç işlemiş oluyor bu ülkede bu insanlar" dedi.

Yürüyüşü engelleyen polis, iki işçiyi gözaltına aldı.

Yaşanan engelleme sonrası işçiler yürüyüşten vazgeçmeyeceklerini belirterek, sendika binası önünde bekleyişe başladı.