Metal işçilerinden CHP'ye tepki: İşçi düşmanı Rüstem Ekmekçi’ye değil işçilere sahip çıkın!

Birleşik Metal-İş Sendikası, işçileri sendikalı olduğu için işten çıkaran Ekmekçioğulları fabrikası ve CHP'nin patrona verdiği desteğe ilişkin açıklamada bulundu.

"Ekmekçioğulları işçileri patron Rüstem Ekmekçi tarafından sendikalaştıkları için cezalandırıldılar, 78 gündür açlığa terk edildiler. Dünden itibaren de işçiler Cumhuriyet Halk Partisi Çorum il binasında açlık grevini başlayarak CHP’li yetkilileri adım atmaya çağırıyor" denilen açıklamada, "CHP’den adım atmasını bekliyoruz çünkü; Çorum CHP İl Başkanı ve Çorum Merkez İlçe Başkanı Ekmekçioğulları ailesindendir. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz Rüstem Ekmekçi’yle akrabadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl binasında başlattığımız eylemin ardından yaptığı açıklamada “İşçi de bizim, işveren de bizim. Bizler hakim, savcı, yargıç değiliz. Bu konuda karar verme yetkimiz yok. Olay yargıya intikal etmiştir.” açıklamasında bulundu.

Bu sözler “Biz Rüstem Ekmekçinin işlediği suçları görmezden geliyoruz” demektir.

Ekmekçioğulları işçilerinin haklılığını ortadır. 90 işçi sendikaya üye olduğu için işten atıldı.

İşçilerin yaşadığı zulmü anlamak, onların yanında olmak için hakim, savcı olmaya gerek yok. Rüstem Ekmekçi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde işlediği suçların cezasını zaten en ağır biçimde ödeyecektir. Acil olan bugün işçilere el uzatmak, işlerine geri dönebilmeleri için mücadelelerine katkıda bulunabilmektedir. Ekmekçioğulları fabrikasına yıllardır emek verip, alın teri döküp büyüten işçiler neden “Ahlak ve İyi niyet kurallarına aykırılık” gerekçesiyle kapının önüne koyulmuştur?

Rüstem Ekmekçi işlediği suçları, işçileri tazminatsız işten çıkararak örtmeye çalışmıştır.

CHP Çorum yetkilileri ise adalete güveniyoruz diyerek, Rüstem Ekmekçi’yi korumaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden sorunun etrafından dolaşmadan biran önce bu zulme son verecek sağduyulu girişimlerini yapmalarını bekliyoruz.