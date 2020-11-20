Metal işçileri Ankara'ya yürüyecek

ANKARA YÜRÜYÜŞÜ DUYURUSU



Sendikalaştıklari için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşü başlıyor.



Sendikamızın örgütlendiği HSK, ÖZER ELEK. VE BALDUR DAN İŞÇİLER YÜRÜYOR

BASLANGIÇ

24 Kasım Salı

10.00

Gebze Şube önü pic.twitter.com/KeXnVdU8qN