Metal işçileri Ankara'ya yürüyecek

Sendikalı oldukları için tazminatsız şekilde işten çıkarılan ve ücretsiz izne çıkarılan metal işçileri Ankara'ya yürüyecek.

Haber Merkezi

Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikalı oldukları için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşünü başlatacağını açıkladı.

Sendikanın örgütlendiği HSK, Özer Elektrik ve Baldur'dan işçiler yürüyüşe 24 Kasım'da başlayacak.