Metal işçileri Ankara'ya yürüyecek

Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikalı oldukları için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşünü başlatacağını açıkladı.
Sendikanın örgütlendiği HSK, Özer Elektrik ve Baldur'dan işçiler yürüyüşe 24 Kasım'da başlayacak.
ANKARA YÜRÜYÜŞÜ DUYURUSU— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 20, 2020
Sendikalaştıklari için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşü başlıyor.
Sendikamızın örgütlendiği HSK, ÖZER ELEK. VE BALDUR DAN İŞÇİLER YÜRÜYOR
BASLANGIÇ
24 Kasım Salı
10.00
Gebze Şube önü pic.twitter.com/KeXnVdU8qN