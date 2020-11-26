Messi ve Ronaldo'dan 'Maradona' mesajı: Şimdiye kadar en iyisi...

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük ismi olarak anılan Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi sonrası günümüz futbol dünyasının en önemli iki isminden açıklama geldi.

Messi: Diego ebedidir

Lionel Messi, "Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın" ifadesini kullandı.

Ronaldo: Dünya bir dahiye veda ediyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ise "Ben bir arkadaşıma, dünya ise bir dahiye veda ediyor. Şimdiye kadar en iyisi. Çok erken aramızdan ayrılıyor, sınırları olamayan bir miras ve yeri asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde yat. Asla unutulmayacaksın" mesajını paylaştı.