'Messi faksla ayrılmak istedi' iddiası

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

İspanyol ve Arjantin medyasında "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti" başlığıyla yer alan haberlerde, Messi'nin Barcelona Kulübü'ne bir faks göndererek, gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.

Sport gazetesinde, Messi'nin faksına yanıt veren Barcelona'nın, Arjantinli futbolcunun bedelsiz serbest kalma talebinin, "hukuki dayanağı olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği yazıldı.