MESS kurucu üyelerinden, Profilo patronu Jak Kamhi öldü

Profilo Holding'in kurucusu, İstanbul Sanayi Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) kurucu üyelerinden Jak Kamhi 95 yaşında öldü. Kamhi TÜSİAD'da da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

1991 ve 2007 yıllarında iki kez “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verilen Kamhi, 1991 yılında Fransa hükümetinden Legion d'Honneur nişanı almıştı. Kamhi 1997 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'tan Commandeur dans l'Ordre National du Merite ve 2003 yılında da İspanya Kralı I. Juan Carlos’tan Commander of the Order of the Spanish Civil Merit nişanlarını almıştı.

Jak Kamhi'ye 28 Ocak 1993'te Beylerbeyi'nde suikast girişiminde bulunulmuştu.