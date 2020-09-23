Meslektaşına kargoyla 'kaşar ve salatalık' gönderen öğretmen hakkında 'cinsel taciz' suçundan iddianame

İstanbul Şişli'de husumetli olduğu söylenen Esra Ş. adlı öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "kaşar ve salatalık" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. hakkında "cinsel taciz" suçundan iddianame düzenlendi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, 31 yaşındaki Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı ve olayı meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

7 Mayıs'ta gelen kargonun ardından 28 yaşındaki Esra Ş. adliyeye gitti. Savcılık, Tuğba Ç. ve öğrencileri hakkında "cinsel taciz" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.