Mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması sahibi olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler" açıklamasında bulundu.