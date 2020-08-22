Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler" açıklamasında bulundu.
Mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması sahibi olabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi