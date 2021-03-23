Meslek Lisesi öğrencilerinin staj tepkisi: 'Bizi bedava çalıştırmak istiyorlar'

Meslek Lisesi öğrencilerinin staj belirsizliği sürüyor. Ankara'daki Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerine pandemi nedeniyle önce stajdan muaf tutulacakları ardından da "stajların iptal edildiği" söylenmişti.

Öğrencilere bugün de önümüzdeki yaz aylarında staj yapacakları ve staj karşılığında ücret almayacakları söylendi. soL'a ulaşan öğrenciler duruma tepki göstererek itiraz ettiklerini ancak yönetimden konuya ilişkin cevap alamadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bu yana mezuniyetlerini ertelendiğini belirten öğrenciler, okulda diğer bölümlerdeki arkadaşlarının stajlarını yaptığını ve ücret aldığını da hatırlattı.

Gazetecilik Bölümü'ne haksızlık yapıldığını dile getiren liseliler, "Bizi basında bedava çalıştırmak istiyorlar" dedi.

Meslek lisesi, sömürü meselesi!

Solcu Liseliler, AKP'nin son bir yılda meslek liseleri için çizdiği tabloyu özetleyen bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada meslek liselilerin ve öğretmenlerin okullara çağrılarak, tatilede üretim için okullarına gitmeye devam ettiği hatırlatılmıştı. Liselilerin açıklamasında konuyla ilgili şöyle denilmişti:

"Yeni okul döneminde yenilenen 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarında yine unutulduk ve bir çoğumuz staj yerlerine, tıklım tıklım olan otobüslere otobüs kartlarımız iptal olduğu için binemedik!

Yapamadığımız stajların staj defteri paralarını ödemek zorunda bırakıldık, okullara sınavlara girmek için çağırdıklarında göremediğimiz derslerden sorumlu tutulduk, sınav saatlerimiz çakışınca ‘bizi ilgilendirmez’ cevaplarını aldık.

Yalnızca üretim yapan değil, geri kalan meslek liseli arkadaşlarımız staj yeri bulamadılar, coğu okuldan veya MEB’in kendisinden buna dair bir açıklama getirilmedi! Tamamen eğitimin dışında kaldık! Hali hazırda yaşadığımız eşitsizlikler ve adaletsizler pandemi sürecinde daha da derinleşti."