Meserret Palace Otel işçileri: Patron tarafından darp edildik

İstanbul Sirkeci’de faaliyet gösteren Meserret Palace Otel’in patronu 30 avro çaldıklarını iddia ederek iki işçiyi darp etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler yaklaşık iki yıldır çalışmakta oldukları otele patronun çağrısı üzerine görüşmeye gittiklerini ve hırsızlıkla suçlanarak saldırıya uğradıklarını söylediler.

İki gün önce patron tarafından odaya çağrılan işçiler, suçlamaları reddedip durumu izah etmeye çalışırken patron İlhan Balkan’ın odadan ayrılmak isteyen bir işçiyi kolundan tutarak içeri çekmeye çalıştığını, ardından “29. maddeden ikinizi de işten çıkaracağım” diye tehditler savurduğunu belirttiler. İşçilerden biri, “30 avroluk kahvaltı bedelinin müşteriden alınmadığını iddia ederek otel işletmesini zarara uğratmakla suçlandık. Hakkımda yapılan ağır ithamlarla birlikte bu konuşmanın iyi yönde gitmeyeceğini anlayıp odadan dışarı doğru yol alırken, hırsızlıkla suçlayıp 29. maddeden bizi işten çıkartacağını söyledi” dedi.

Bu durum üzerine otelden ayrılırken saldırıya uğradıklarını belirten işçi, “daha sonra kapı önünde tüm esnafa karşı hırsız hırsız diye arkamızdan bağırarak bizi rencide etti. Daha sonra üzerimize karşı saldırıda bulunup üstümdeki tshirtümü yüzüme doğru çekerek yüzümü yumruklamaya başladı. Otel müdürü de iş arkadaşıma saldırdı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden ayrıldıklarını belirten otel işçileri, darp raporu alarak karakolda ifade verdiklerini aktardı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]